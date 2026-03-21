Pumas le dio su merecido a un aterrorizado América

Enrique Gómez

Traicionarse a uno mismo suele salir muy caro y al América le costó la derrota en el clásico capitalino, además de una amargura que le durará al menos un par de semanas, pues la Liga MX se interrumpirá por Fecha FIFA.

Con un penal en tiempo de compensación, Universidad venció a su archirrival, se confirmó como uno de los mejores equipos del campeonato y comprometieron la posición de las Águilas en zona de Liguilla.

Lo que nunca: el América se sintió tan inferior ante Pumas que salió a “no perder” el clásico capitalino y en un ejemplo de justicia poética, terminó derrotado en un partido que nunca se vio cerca de ganar.

Tampoco es que el equipo de Efraín Juárez haya arrollado al rival ni que estuviera asediando la portería de Rodolfo Cota, pero mostró un poco más de valentía e intenciones en este duelo por la Jornada 12.

El único gol del partido fue al 90’+5, después de que el árbitro César Ramos visitara las pantallas del VAR para advertir una carga de Cristian Borja sobre Guillermo Martínez dentro del área y ya cerca del arquero.

Con total seguridad, Robert Morales tomó el balón y ni se inmutó cuando el ‘Memote’ fue a discutirle el cobro de la pena máxima. Con esa misma seguridad, engañó a Rodolfo Cota con un disparo a la derecha.

Parecía que con eso terminaba el partido, pero, por alguna razón, el silbante dejó correr el tiempo de compensación por casi 10 minutos. Aun así, el equipo de André Jardine no generó una sola jugada clara.

Tan parejo y monótono fue el clásico capitalino que se resolvió de la única manera posible: con un penal.

Las Águilas, con sus 17 puntos, cayeron al octavo lugar de la tabla (última casilla que da un sitio en la Liguilla) y perdieron su segundo clásico del torneo. O sea, simplemente reconfirmaron el mal momento por el que atraviesan después de lo que fue un año y medio dorado con el tricampeonato conquistado entre 2023 y 2024.

Pumas, en cambio, dio un esperado golpe de autoridad justo antes de la Fecha FIFA, llegó a 23 puntos y afrontará las últimas cinco jornadas de la fase regular entre los cuatro primeros lugares.