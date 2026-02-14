Sergio Canales revivió al Monterrey ante lo que queda del León

EFE

El español Sergio Canales marcó el gol que le dio la victoria al Monterrey sobre el León, que sigue hundido después de seis jornadas en la Liga MX.

Canales anotó de cabeza a pase del argentino Luca Orellano en el minuto 24 para resolver un partido de lucha en mitad de la cancha y de pocas llegadas claras a puerta.

León presionó en el arranque, pero los Rayados dominaron después del minuto 10 y estuvieron cerca de tomar ventaja con un par de remates del español Oliver Torres.

90' ⏱️ | Monterrey 1-0 León |



¡LO GANÓ LA PANDILLA!🔥¡Monterrey y su gente conquistan los tres puntos!👊🏼@CervezaTecate pic.twitter.com/XFwU4UlE5L — Rayados (@Rayados) February 15, 2026

Fue su compatriota Canales quien, en el 24, puso el 1-0, decisivo del encuentro.

El resto de la primera parte fue de dominio de los locales, aunque con pocas jugadas de peligro.

León comenzó mejor la segunda parte y en el 52 creó amenaza con un remate del colombiano Stiven Barreiro, detenido por su compatriota Stefan Medina. En el cierre del encuentro, los dos cuadros apostaron a atacar, mas se neutralizaron.

Monterrey subió al quinto lugar con tres victorias, un empate, dos derrotas y 10 puntos, cinco menos que el líder Guadalajara. León va decimosexto (antepenúltimo) con cuatro puntos.