No hubo goleada; Rayados apenas pudo con Xelajú

Héctor Cantú

Rayados de Monterrey se convirtió en el cuarto equipo mexicano en disputar los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras derrotar, con muchos problemas, a Xelajú por 2-0.

El equipo mexicano, que había anticipado un juego completo, sufrió, a veces más de lo necesario, para finiquitar las ilusiones del equipo guatemalteco de poder asestar un golpe histórico y ser el que avanzara a la ronda siguiente.

¡Fimbres pone a Rayados en ventaja! 💥 pic.twitter.com/TmPAvf5wkc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 12, 2026

A pesar de que Monterrey dominó a placer prácticamente todo el encuentro, la falta de efectividad de la delantera del equipo blanquiazul, le dejó fuera de poder conseguir la goleda que se había pronosticado por el poderío de la plantilla y porque el juego de vuelta se disputó en el ‘Gigante de Acero’.

El Xelajú hizo un partido interesante y jugó con demasiada prudencia en la parte de atrás, sabiendo que con un gol pondría en serio peligro las aspiraciones de Monterrey. Sin embargo, el tanto nunca llegó, cediendo la iniciativa al cuadro de casa.

Iker Fimbres fue el encargado de inaugurar el tanteador con un ligero toque de pelota luego de quedar frente al arco y con el arquero fuera de posición para poder detener el balón.

¡Desde los once pasos, Ocampos no falla! 🎯 pic.twitter.com/7jUta7ERFC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 12, 2026

Antony Martial, uno de los grandes refuerzos más recientes de Rayados, fue el jugador con más oportunidades claras de gol, sin embargo, no pudo concretar y terminó mostrando a todas luces su frustración.

Cuando todo parecía que el partido se definiría con un solo tanto, apareció una falta dentro del área a favor del equipo mexicano que terminó por convertir Lucas Ocampo para poner cifras definitivas.

Monterrey se medirá en los octavos de final al ganador de la llave entre Cruz Azul y Vancouver FC.