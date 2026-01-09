Se viene un torneo muy difícil para el Atlas, Diego Cocca lo sabe

Enrique Gómez

Desde ya, se puede vaticinar un torneo muy difícil para el Atlas… El equipo casi no trajo refuerzos, posee una de las plantillas más modestas de la Liga MX y a partir de este año, solo clasifican ocho clubes a la siguiente ronda.

El técnico Diego Cocca reconoció lo desafiante que será el Clausura 2026 para su equipo, pero también aseguró que se afrontará el reto con mucha ilusión, tal como se hizo en el Apertura 2021 y Clausura 2022, cuando el conjunto rojinegro fue campeón contra todo pronósitco y ante una sequía de siete décadas.

“Va a ser un desafío muy importante, muy grande y nosotros tendremos que pelear con nuestras herramientas, así que estamos preparados sabiendo que va a ser dificilísimo, pero con mucha ilusión hacer las cosas bien”, analizó el estratega argentino, quien también habló de lo apretado del calendario.

“Es un torneo en el cual va a ser muy exigente, corto, vamos a tener tres jornadas que en una semana vamos a jugar 3 partidos, van a ser 9 puntos por semana. Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas muy bien y sabiendo que por delante hay un torneo muy complicado, muy difícil”, continuó.

El club tapatío se reforzó con dos defensas para el Clausura 2026, pareciera poco considerando lo corto de la plantilla, sin embargo, ambas incorporaciones eran de vital importancia, pues este equipo tuvo la segunda peor defensa del Apertura 2025 con 35 goles recibidos en 17 partidos.

Atlas fue 14° lugar del torneo pasado y de acuerdo con Transfermarkt, tiene la tercera plantilla más barata de la Liga MX. Menos mal que su primer partido (9 de enero) será contra el Puebla, alguien menos afortunado en todo sentido.