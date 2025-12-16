Atlas trae otro defensa y ahora sí se ve la mano de Diego Cocca

Redacción FOX Deportes

A poco más de tres semanas para que inicie el Clausura 2026, el Atlas ya tiene entrenando a su segundo refuerzo. Se trata de otro defensa, con lo que queda claro que zona era la que necesitaba más atención, luego de lo que fueron los primeros meses en el regreso de Diego Cocca a la institución.

Rodrigo Schlegel, central argentino de 28 años, es nuevo jugador de los Rojinegros.

A través de redes sociales, el club tapatío anunció la contratación del exjugador del Orlando City, quien llega por petición del propio Cocca, quien de esta manera ha renovado la defensa central en los primeros días de la temporada, pues apenas la semana pasada se hizo oficial la contratación de Manuel Capasso.

Schlegel jugó en Racing de 2017 a 2021 y el Atlas será apenas el tercer club de su carrera.

¿Con esto se da por terminada la etapa de Matheus Doria en el equipo, así como la breve estancia de Róber Pier, quien apenas llegó al equipo a mediados de este año? El equipo rojinegro tuvo la segunda peor defensa del Apertura 2025 con 35 goles recibidos en 17 partidos, un récord insoportable para el entrenador argentino, cuyo estilo prioriza el orden y la construcción de atrás hacia adelante.

Atlas es justamente el club que inaugurará el Clausura 2026 (el viernes 9 de enero recibiendo al Puebla) y su ilusión está en tener su primer buen torneo desde el bicampeonato en 2022.