Enrique Gómez

Desde que Atlas clasificó a la Liguilla como cuarto lugar de la tabla, en una Liguilla repleta de multicampeones, los memes de “esa no es tu familia” abarrotaron el internet y después de lo que fue el partido de ida por los cuartos de final, el equipo rojinegro parece aún más fuera de lugar.

En la Liguilla todo puede pasar y como el equipo de Hernán Crespo terminó (increíblemente) por encima del Toluca después de las 17 fechas de la temporada regular, le basta con ganar por dos goles en casa para empatar el marcador global y convertirse en el primer semifinalista del torneo.

Pero ¿por qué causa tanta extrañeza ver al Atlas en la parte alta de la clasificación de la Liguilla?

1. No está dentro de los 8 clubes más valiosos de México

2. Fue la segunda peor defensa (solo por encima de Juárez) con 33 goles recibidos

3. Es el único club clasificado con diferencia de goles negativa (-3) y quedó por encima del Toluca (+10)

4. Perdió por goleada contra otros clasificados como América, Toluca o Pachuca

5. Con su derrota ante Toluca, llegó a 10 partidos seguidos sin ganarle a los ‘Diablos’

6. Con 3 títulos de Liga, es, por mucho, el club clasificado menos laureado

7. De todos los equipos clasificados, fue el peor local; solo ganó dos veces en casa

8. Es el único equipo que cambió de entrenador y logró clasificar

Y aun así, este Atlas se quedó a dos puntos de llegar a las 30 unidades por primera vez desde 2013 y cierra los cuartos de final en casa.

Con todas esas excepciones, cicatrices y marcas que lo hacen lucir muy diferente al resto en esta Liguilla elitista, el equipo tapatío llega vivo a la vuelta por los cuartos de final de la Liga MX y si logra dar un partido tan bueno como el que tuvo ante el campeón Cruz Azul, todo podría pasar.