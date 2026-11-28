Enrique Gómez

El único equipo que avanzó a la Liguilla con diferencia de goles negativa y que se metió entre los cuatro primeros pese a tener la segunda peor defensa de todo el circuito, necesita ganarle por dos goles al Toluca para revertir la eliminatoria y avanzar a las semifinales del Apertura 2026.

El panorama luce muy desfavorecedor para el Atlas, pues, además, no le ha ido muy bien como local y lleva 10 partidos consecutivos sin ganarle al Toluca. Los Rojinegros parece tenerlo todo en contra, pero en la Liga MX todo puede pasar y el equipo de Hernán Crespo ha tenido sus chispazos.

Así llegan ambos equipos para el partido de vuelta por los curtos de final: