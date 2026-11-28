Enrique Gómez
Atlas, literalmente con todo en contra para la vuelta ante Toluca
Así llegan ambos equipos para el duelo del que saldrá el primer semifinalista
El único equipo que avanzó a la Liguilla con diferencia de goles negativa y que se metió entre los cuatro primeros pese a tener la segunda peor defensa de todo el circuito, necesita ganarle por dos goles al Toluca para revertir la eliminatoria y avanzar a las semifinales del Apertura 2026.
El panorama luce muy desfavorecedor para el Atlas, pues, además, no le ha ido muy bien como local y lleva 10 partidos consecutivos sin ganarle al Toluca. Los Rojinegros parece tenerlo todo en contra, pero en la Liga MX todo puede pasar y el equipo de Hernán Crespo ha tenido sus chispazos.
Así llegan ambos equipos para el partido de vuelta por los curtos de final:
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