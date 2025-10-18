¿Se cambiaron los papeles entre Cruz Azul y América?

Enrique Gómez

A pesar de los millones de diferencia, de la posición en la tabla y de todas esas eliminatorias pintadas de amarillo, Cruz Azul es ese equipo capaz de plantarle cara al América y ganarle partidos.

Contando los últimos 10 duelos directos entre ambos clubes (considerando Liga, Liguilla y CONCACAF), resulta que La Máquina ha ganado tantos partidos como las Águilas e incluso le ha hecho más goles de los que ha recibido, pero la gran diferencia está en los triunfos en instancias definitivas. La buena noticia para la afición ‘celeste’ es que este duelo es por la Jornada 13 del Apertura 2025, o sea, fase regular.

Así el mano a mano en el clásico joven previo al primer duelo directo de la temporada 2024/25.

EQUIPO VICTORIAS ELIMINATORIAS GANADAS GOLES Cruz Azul 3 1 12:10 América 3 3 10:12

Cruz Azul juega en casa, pero digamos que hasta ahí llega su posible favoritismo para este partido, pues el América ganó el último enfrentamiento (en la vuelta de las semifinales del torneo pasado), además está un escalón por encima en la tabla de posiciones, pues, aunque en cuanto a puntos están parejos con 25 y 27, respectivamente, el club ‘azulcrema’ tiene una tremenda diferencia de goles de +14, siete más que la sumatoria de su oponente.

Además, con todo y que Nicolás Larcamón es el entrenador de la segunda plantilla más valiosa de la Liga MX, André Jardine dirige al club con la nómina más cara de CONCACAF: 107 millones de euros contra 82.

Últimamente, Cruz Azul ha podido disipar sus temores contra el América e incluso, parece que aumenta su nivel cuando enfrenta a su archirrival, tal como dicta el historial desde 2024 hasta la fecha.