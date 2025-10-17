¿Cruz Azul está al nivel del América y del Toluca?

Enrique Gómez

Si no fuera porque el Toluca no pierde el paso y vaya que luce como el mejor equipo del futbol mexicano, el duelo entre Cruz Azul y América podría ser una ‘final’ por el liderato del Apertura 2025.

Los dos clubes con las plantillas más valiosas de México se miden en el primer clásico joven de la temporada, recordando que apenas el torneo pasado se citaron en la temporada regular, en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF (donde La Máquina fue campeona) y en las semifinales de la Liga MX, donde el club azulcrema volvió a ser el vencedor.

Así llegan ambos equipos a la rivalidad más trascendental de los últimos años: