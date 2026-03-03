¡Se acerca la venta del Atlas! Pero, ¿quién es Miguel Bejos?

Enrique Gómez

En México aseguran que el Atlas ya se vendió, pero su todavía dueño aclaró que el proceso no se ha consumado.

Eso sí, Alejandro Irarragorri reconoció al grupo de Miguel Bejos como uno de los más avanzados para la ‘transición’ del equipo rojinegro, aunque admitió que no es la única propuesta ‘finalista’.

“Estamos en el proceso con un fondo con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado de distintas partes, y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario, tiene también empresas por aquí en Asturias, y son una de las partes que están en el proceso”, comentó Irarragorri desde España, donde radica otro de sus equipos, el Sporting de Gijón.

🔴⚫️ NADA CERRADO - Pero @Irarragorri CONFIRMA hay algo avanzado con los poblanos - AUNQUE HAY 3 grupos más buscando cerrar la compra de Atlas pic.twitter.com/zolCmvURa7 — Pedro Antonio Flores ⭐️⭐️⭐️ (@hagala_) March 4, 2026

“No estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”, comentó el también dueño de Santos Laguna, quien a mediados del año pasado hizo oficial la decisión de desprenderse del Atlas.

Bejos, empresario mexicano, presidente de Mota Engil México y además dueño de la franquicia de beisbol de los Pericos de Puebla, ha trabajado muy de cerca con el Gobierno Mexicano en los últimos años, ayudando con las construcciones del Tren Maya, del Parque Aztlán, así como en la industria petrolera.

Atlas marcha en séptimo lugar del Clausura 2026, una sorpresa considerando que tiene una de las plantillas más modestas de la Liga MX. Por eso, la idea es que para el próximo torneo ya tenga nuevo dueño y de acuerdo con la prensa, es seguro que Miguel Bejos lo será.