Cruz Azul defendió el liderato y ya tiene 20 puntos más que Santos

Enrique Gómez

Primera defensa del liderato exitosa para el Cruz Azul. El nuevo ocupante de la cima se quedará una fecha más en el sitio de honor, aunque los exigentes digan que sufrió mucho ante un equipo en tragedia.

Victoria 2-1 de La Máquina sobre Santos Laguna, que tuvo un rendimiento ‘decoroso’ pese a la derrota.

Es decir, ni el liderato de la tabla de posiciones ni el último lugar de la clasificación sufrirán cambios.

Así fueron los goles de este partido de media semana disputado en el Estadio Corona:

· 0-1 (15’): Jeremy Márquez recibió cerca de la esquina del área chica y definió a primer poste

· 1-1 (54’): Diagonal retrasada entre tres defensas y remate de primera de Ezequiel Bullaude

· 1-2 (78’): José Paradela disparó hacia la parte alta de la red tras una gran asistencia de Rotondi

TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOO.



VICTORIA DE LA MÁQUINA CEMENTERA.

El primer gol tardó en validarse, pues en un principio existía duda sobre la posición de Márquez (acaso adelantado o ‘habilitado’ por un mal despeje de Javier Güémez), pero, tras unos minutos de revisión, el VAR dio por bueno el señalamiento original del silbante y muy pronto, el local se fue abajo.

Con este resultado, Cruz Azul hiló su cuarto triunfo consecutivo y llevó su puntaje a 22, mientras que Santos se quedó con 20 unidades menos y sigue sin ganar a pesar del cambio de entrenador, toda vez que Omar Tapia tomó al equipo tras el despido de Francisco Rodríguez y dirigió su tercer encuentro.

Con cuatro puntos más que el sublíder Toluca y el tercer lugar Chivas (que pospuso su partido de esta fecha), el equipo ‘celeste’ se aseguró al menos una jornada más en el primer lugar de la tabla.

Tal como en el torneo pasado, Cruz Azul luce imparable en la fase regular del torneo y aunque los campeones se definen en la Liguilla, hacerlo bien en las 17 fechas siempre será un buen augurio.