¿Tiene más mérito el invicto de Pumas o el del Toluca?

Enrique Gómez

Hasta en los invictos hay clases y lo cierto es que Toluca y Pumas no han tenido los mismos retos.

Para la Jornada 9 del Clausura 2026, se enfrentan los únicos dos equipos que no han perdido en lo que va del torneo. En teoría, este mismo día caerá uno de los imbatibles, pero otro llegará a la segunda mitad del certamen sin conocer la derrota. Claro, a menos que todo resulte en un empate.

Pero ¿qué equipo invicto luce más fuerte para este duelo en el Estadio Olímpico Universitario?

EQUIPO PUNTOS VS TOP-8 VS LOW-10 Pumas 16 2 partidos 6 partidos Toluca 18 3 partidos 5 partidos

Sí, el equipo mexiquense no solo tiene más puntos (y por lo tanto, más victorias), sino que también ha enfrentado a rivales de mayor grado de dificultad. El conjunto de Antonio Mohamed se midió ante tres clubes en zona de clasificación como Chivas (al cual derrotó y lo expulsó de la cima de la tabla), Tigres o el ahora primer lugar Cruz Azul, aunque en ambas ocasiones no pasó del empate.

En tanto, Universidad puede presumir que derrotó al conjunto ‘felino’ e igualó de visitante con el Atlas.

Ya si hablamos de favoritismos, es claro que el Toluca tiene los argumentos de su lado al poseer la segunda plantilla más valiosa del futbol mexicano (en ese sentido, el equipo auriazul está a media tabla) y ser el bicampeón reinante, sin embargo, el conjunto capitalino buscará aprovechar la localía y el hecho de que no pierde en casa contra los ‘Diablos Rojos’ desde marzo de 2018, o sea, hace ocho años.

¿Quién seguirá invicto en el futbol mexicano después de este asalto por la Jornada 9? Pese a que ambos clubes están invictos, el Toluca luce mucho más sólido, pero Pumas nos ha sorprendido a todos con su tremendo arranque de torneo, no más extraño sería que venciera en casa al conjunto mexiquense.