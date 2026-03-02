Momento de la verdad: veremos de qué está hecho Pumas en el 'Infierno'

Héctor Cantú

Los Pumas están intratables y pondrán en juego su etiqueta de invicto ante Toluca, el bicampeón del futbol mexicano y equipo que tampoco ha perdido en lo que va del torneo.

Si las dudas siguen encendidas sobre el proceso de Efraín Juárez, esta noche se presenta como una gran oportunidad para acallar las críticas y convencer a aquellos que no confías en los universitarios.

La cuarta posición que ocupan en la tabla refleja numéricamente un paso importante hacia un esquema de juego efectivo.

Sin embargo, los rivales a los que ha enfrentado en este inicio de torneo, hacen pensar que se trata solo de un espejismo y no una realidad.

Hasta el momento, los universitarios solo han enfrentado a dos equipos que están ubicados arriba de la media tabla (Monterrey y Tigres), Querétaro, León, Santos, Atlas y Xolos, por su actual palmarés, parecen ser equipos a modo para sumar puntos en el fubtol mexicano.

No obstante, también la historia reciente juega a favor de los de azul y oro, pues Pumas solo ha perdido ante Toluca en una ocasión de los últimos nueve enfrentamientos.

En Ciudad Universitaria caerá uno de los únicos dos invictos que quedan en el torneo. En casa hay la confianza y la fe ciega de que sean los escarlatas los que sucumban ante el rugido del equipo local.