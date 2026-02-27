Publicación: viernes 27 de febrero de 2026

Enrique Gómez

¡Número mágico para Pumas! 15 puntos en 7 jornadas es igual a final

Las últimas dos veces que Universidad hizo tantos puntos fue finalista o campeón

La última vez que Pumas sumó tantos puntos en las primeras siete fechas, llegó a la final.

Y la penúltima, fue campeón.

No es por ilusionar a los aficionados de Universidad, pero los datos son claros. La suma de 15 puntos luego de siete jornadas es un tremendo augurio, como también lo es el largo invicto que ostenta el equipo. De hecho, la última vez que había sumado tantos puntos y había largado una racha sin derrota como esta, fue hace 15 años, cuando ganó su séptimo título (y último hasta ahora) con Guillermo Vázquez.

El siguiente rival en el Clausura 2026 es Tijuana y si gana, aumentará sus créditos y su confianza en este torneo (que no va ni a medio camino), aunque lo cierto es que para alcanzar su último récord de imbatibilidad todavía le faltan muchas semanas más de suma ininterrumpida de puntos.

·       En el Apertura 2015, Pumas también hizo 15 puntos en siete jornadas. Llegó a la final

·       En el Clausura 2011, Universidad logró el mismo puntaje en este lapso y fue campeón

·       También, hace 15 años, estaba invicto a estas alturas y se mantuvo hasta la Jornada 12

¡Pura grandeza! Chivas, Cruz Azul y Pumas reinan en la Liga MX

Chivas perdió el paso perfecto tras caer 2-1 ante el Cruz Azul, pero no su liderato en el Clausura 2026. El ‘Rebaño’ tiene 18 puntos (2 puntos más que su escolta), pero firmó la ‘paternidad’ de La Máquina.
Pese al cambio de entrenador, Santos se confirmó como el peor equipo (1 punto) tras caer ante León
Pumas se mantiene invicto y a solo tres puntos el líder Guadalajara. Universidad es tercer lugar con 15 unidades y llegó a dos victorias consecutivas tras blanquear (2-0) al Monterrey en casa.
Tras caer ante Pachuca, Tigres encajó dos derrotas consecutivas por primera vez en un año completo.
América está de regreso entre los ocho primero tras golear 4-0 al Puebla; tercer triunfo en cuatro juegos.
Atlas se niega a ser una triste historia en la Liga MX y conquistó su cuarto triunfo tras remontar una desventaja de dos goles y vencer 3-2 al San Luis. Los ‘Zorros’ son sextos pese a su discreta plantilla.
Necaxa aguantó el cero todo lo que pudo, pero fue goleado por Toluca (3-0) en los últimos 11 minutos.
¡Mazatlán hiló su segundo partido sumando! Con el punto ante Tijuana, el equipo ‘morado’ llegó a cuatro puntos. Nada mal para un equipo sentenciado a desaparecer después de este torneo.
El Querétaro-Juárez fue pospuesto por razones de seguridad y aún no hay fecha para su reprogramación.

Aun así, este no es el mejor arranque en la historia del club. El mayor puntaje de Universidad después de las primeras siete fechas sigue siendo el del Verano 1997, cuando alcanzó 17 unidades. Para su desgracia, el equipo se terminó cayendo en las últimas fechas, finalizó en sexto lugar de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final por Toros Neza, que llegaría a jugar la final contra Chivas.

Entonces, da la impresión de que esos 15 puntos son la cifra perfecta después de siete fechas.

¿Aumentará el invicto en este Clausura 2026? Pumas ha superado grandes pruebas en este primer tercio de torneo, como fue vencer a Tigres como visitante (por primera vez en 10 años) y derrotar en casa a Rayados, por lo que es ligeramente favorito para este duelo en la frontera contra los ‘Xolos’.

