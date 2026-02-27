¡Número mágico para Pumas! 15 puntos en 7 jornadas es igual a final

Enrique Gómez

La última vez que Pumas sumó tantos puntos en las primeras siete fechas, llegó a la final.

Y la penúltima, fue campeón.

No es por ilusionar a los aficionados de Universidad, pero los datos son claros. La suma de 15 puntos luego de siete jornadas es un tremendo augurio, como también lo es el largo invicto que ostenta el equipo. De hecho, la última vez que había sumado tantos puntos y había largado una racha sin derrota como esta, fue hace 15 años, cuando ganó su séptimo título (y último hasta ahora) con Guillermo Vázquez.

El siguiente rival en el Clausura 2026 es Tijuana y si gana, aumentará sus créditos y su confianza en este torneo (que no va ni a medio camino), aunque lo cierto es que para alcanzar su último récord de imbatibilidad todavía le faltan muchas semanas más de suma ininterrumpida de puntos.

· En el Apertura 2015, Pumas también hizo 15 puntos en siete jornadas. Llegó a la final

· En el Clausura 2011, Universidad logró el mismo puntaje en este lapso y fue campeón

· También, hace 15 años, estaba invicto a estas alturas y se mantuvo hasta la Jornada 12

¡Pura grandeza! Chivas, Cruz Azul y Pumas reinan en la Liga MX

Aun así, este no es el mejor arranque en la historia del club. El mayor puntaje de Universidad después de las primeras siete fechas sigue siendo el del Verano 1997, cuando alcanzó 17 unidades. Para su desgracia, el equipo se terminó cayendo en las últimas fechas, finalizó en sexto lugar de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final por Toros Neza, que llegaría a jugar la final contra Chivas.

Entonces, da la impresión de que esos 15 puntos son la cifra perfecta después de siete fechas.

¿Aumentará el invicto en este Clausura 2026? Pumas ha superado grandes pruebas en este primer tercio de torneo, como fue vencer a Tigres como visitante (por primera vez en 10 años) y derrotar en casa a Rayados, por lo que es ligeramente favorito para este duelo en la frontera contra los ‘Xolos’.