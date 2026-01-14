Pumas protagoniza la sorpresa de media semana: ¡venció a Tigres en El Volcán!

Héctor Cantú

Pumas ha logrado la mayor sorpresa de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 luego de vencer por la mínima diferencia a Tigres.

Tuvieron que pasar 15 partidos para que los de la capital mexicana, volvieran a salir con tres puntos en la bolsa al enfrentar al equipo regiomontano que se acostumbró a ver a Pumas como un cheque al portador en casa.

Un solitario gol de Robert Morales conseguido al minuto 23 fue suficiente para que los Pumas se quedaran con los tres puntos en uno de los inmuebles más indigestos del futbol mexicano.

Para Pumas fue fundamental la presencia del arquero Keylor Navas, quien al menos en tres ocasiones salvó su arco de ser perforado por el equipo rival que, con todo su arsenal, buscó descontar en el tanteador.

La más clara de los de casa llegó a 20 minutos del final, donde obligaron al arquero tico a tenderse sobre su costado derecho para salvar su arco de un gol que hubiera echado limón a la herida de Pumas.

Minutos después, el propio futbolista Ángel Correa de Tigres, desperdició una opción clara frente al arco que hubiera significado el empate y por ende la división de puntos en la jornada de media semana.

Los últimos minutos fueron de escándalo total con un Tigres echado para adelante que intentó sacar ventaja de su superioridad numérica tras la expulsión de Álvaro Angulo en el tiempo agredado.

Con este resultado, Pumas, sorpresivamente, escaló hasta la tercera posición de la tabla general, mientras que Tigres cayó hasta la décima posición al sufrir su primer descalabro del torneo Clausura 2026.