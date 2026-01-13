El encogimiento de Pumas se nota más cuando enfrenta a Tigres

Enrique Gómez

¿Y si empatar en casa contra Querétaro y no pasar de la media tabla es la realidad de Pumas?

Si esa teoría es correcta, entonces Universidad será una víctima automática en su partido por la Jornada 2 del Clausura 2026, toda vez que su rival es Tigres, finalista del Clausura 2026 y que no necesita ser aceptado en el club de los ‘grandes’ para ser uno de los equipos más constantes y ganadores de México.

El equipo capitalino se asume como un equipo hegemónico de la Liga MX, pero lo cierto es que hace mucho que no se le exige como a América, Cruz Azul o incluso Chivas. Es más, su valor de plantilla ni siquiera da para pensar que este club puede acabar con su larga sequía y ganar su octavo campeonato.

Cada vez hay más razones para dudar de la supuesta grandeza de Pumas:

1. Con 7 títulos de Liga MX (el último ganado en 2011), ha caído al 7° lugar en el palmarés

2. Tigres ya lo rebasó en campeonatos, pese a que en 2011 lo aventajaba por cinco

3. Terminó 10° lugar (debajo de la media tabla) en los dos torneos del 2025

4. No pasó del play-in en ambos campeonatos; quedó eliminado a la primera

5. Es 8° en cuanto a valor de plantilla con 48 millones de euros; los otros tres grandes son top-5

¿Cómo que Chivas tiene un plantel más valioso que Tigres y Monterrey?

Y un dato extra: Pumas solo ha ganado uno de los últimos 18 enfrentamientos ante Tigres en fase regular de la Liga MX.

Por lo menos los otros clubes del ‘gremio’ de grandes tienen títulos más vigentes, han estado en más finales últimamente y tienen un valor de mercado competente; es decir, poseen un proyecto sólido y la inversión necesaria como para pensar seriamente en el título. En cambio, la marginación del equipo auriazul se hace más notoria cuando enfrente al club de Nuevo León.

En la primera fecha del torneo, Pumas se fue abucheado por su afición tras empatar 1-1 contra el modesto Querétaro. Y es que, por más que se haya encogido, hay resultados que son imperdonables.