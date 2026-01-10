Pumas arranca el Clausura 2026 con amargo empate

Héctor Cantú

Los Pumas iniciaron el torneo Clausura 2026 con un amargo empate ante Gallos Blancos en lo que fue su presentación en casa en el certamen que recién ha comenzado.

El equipo universitario mostró chispazos de buen juego ante un Querétaro que viajó dispuesto a sumar unidades en Ciudad Universitaria y agriar la fiesta universitaria que presentó a sus nuevos refuerzos ante su gente.

La primera mitad dejó pocas emociones por parte de ambos equipos. Fue hasta la segunda parte, cuando Alberto Carrasquilla desató las emociones al encontrar las redes.

Un disparo de larga distancia terminó por impactarse en la pierna de un defensor queretano antes de anidarse en las redes.

Con el tanto en conta, Gallos Blancos intentó venir de atrás y encontrar un error que permitiera emparejar los cartones.

Y así sucedió. Una falla en un intento de salida de José Luis Caicedo, terminó en los pies de Homachenko, quien encontró a Jean Unjanque para que pusiera el pase de gol a Mateo Coronel.

El resultado deja un mal sabor de boca en el equipo de Efraín Juárez, quien había trazado en su hoja de ruta en ese torneo sumar tres unidades en su presentación en casa.