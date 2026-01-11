Marcelo Flores brilló con doblete en primer triunfo de Tigres

Redacción FOX Deportes

Tigres arrancó el Clausura 2026 con una victoria 2-1 como visitante ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en el partido que cerró la Jornada 1 de la Liga MX. Fue un duelo parejo, con momentos de ida y vuelta, en el que el conjunto felino supo golpear en los instantes clave para llevarse los tres puntos.

El marcador se abrió al 49’, cuando Marcelo Flores apareció dentro del área para definir con precisión y adelantar a Tigres. El joven mediocampista firmó así su primer gol del torneo, coronando una jugada bien construida por el ataque auriazul tras el descanso.

San Luis reaccionó y encontró el empate al 74’, cuando João Pedro remató de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Benjamín Galdames. La respuesta de Tigres fue inmediata, ya que al 77’ Flores completó su doblete luego de recibir una asistencia de André-Pierre Gignac, anotando el tanto definitivo.

Con este resultado, Tigres se prepara para su compromiso de media semana en la Jornada 2, donde enfrentará a Pumas. Por su parte, Atlético de San Luis buscará recuperarse cuando visite al América, en una prueba exigente tras su debut en el torneo.