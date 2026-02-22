Monterrey 'mordió el polvo' y Pumas sigue invicto

EFE

El colombiano Álvaro Angulo convirtió este domingo dos goles para guiar a los Pumas de la UNAM a una victoria por 2-0 sobre los Rayados de Monterrey y saltar al tercer lugar del torneo Clausura 2026 del fiutbol mexicano.

En su estadio, los Pumas dominaron a los rivales y lo confirmaron con los goles de Angulo, quien anotó de zurda en el minuto 9, a pase de Rodrigo López, y lo hizo de nuevo de pierna izquierda en el 24.

Ante un Monterrey apagado, con el español Sergio Canales, su líder, sin hacerse notar, los universitarios aprovecharon la mala marca y crearon peligro de manera reiterada; en el 76 Angulo estuvo cerca de anotar su tercer gol, pero falló.

Con la victoria, los Pumas se mantuvieron como uno de los dos invictos del torneo, al llegar a cuatro triunfos, tres empates y 15 puntos, tres menos que las Chivas de Guadalajara, líderes a pesar de ayer haber perdido el invicto, al caer 2-1 ante Cruz Azul, que saltó al segundo escaño con 16 unidades.