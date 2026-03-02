Nadie apostaría a que Cruz Azul pierda el liderato en la Jornada 9

Enrique Gómez

El primer lugar en la tabla de posiciones solo ha cambiado de dueño una vez y ahora el ocupante es el Cruz Azul; en tanto, el último lugar también solo ha tenido dos ocupantes y el más reciente es Santos Laguna. Curiosamente, estos dos equipos se enfrentan en la Jornada 9 del futbol mexicano.

Pero además de este duelo de extremos, la fecha que marca la mitad del Clausura 2026, depara otros grandes partidos, aunque seguramente el más atractivo es el choque de invictos entre Pumas y Toluca, que también están en la parte alta del Clausura 2026.

Por su parte, el América buscará olvidarse cuanto antes de la goleada sufrida y aprovechar ante Juárez.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta fecha de media semana en la Liga MX: