Quizá ahora no lo parezca, pero "obviamente América será campeón"

Enrique Gómez

Falta más de medio torneo en la Liga MX y después de eso vendrá la Liguilla. O sea, el calendario aún es muy largo como para deprimirse por una derrota por la mínima en el Clásico Nacional contra Chivas.

Pese a sus 21 años, el refuerzo uruguayo Thiago Espinosa habló con mucha madurez respecto a la dolorosa caída contra el líder del torneo, misma que tiene al equipo azulcrema fuera de zona de clasificación (al margen de los ocho primeros lugares de la tabla), luego de seis jornadas completas.

El lateral sabe de la grandeza y la calidad del club y confía en que será campeón en este Clausura 2026.

“Más allá del duro golpe que es perder contra Chivas, el grupo está más unido que nunca. No te puede afectar tanto un resultado a pesar de lo importante del partido, sabemos que al final esto es un campeonato largo, vamos a clasificar y obviamente vamos a ser campeones”, sentenció Espinosa, quien llega procedente del Racing de Montevideo en calidad de préstamo, pero con opción a compra.

COMPRAS DE ÚLTIMA HORA.



Thiago Espinosa y Vinicius Lima llegan al América.



Thiago como carrilero o extremo por izquierda. Duelista por arriba, ataca el área centrado, conduciendo y además con mucho regate.



Lima como mediapunta para mostrarse entre lineas, retener y circular… pic.twitter.com/vmck5cn7Jk — Statiskicks (@statiskicks) February 10, 2026

América marcha en 10° lugar de la tabla de posiciones en el futbol mexicano y avanzó sin mayores problemas a los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, torneo que se ha convertido en una obsesión para la institución, pues hace casi 10 años que no levanta un título internacional.

“Es un club gigante que individualmente me va a mejorar. Mis expectativas son salir campeón de todo, el club está preparado para eso y son los objetivos de todos los años, de ganar todo lo que se juegue porque así es el club y es lo que se merece”, agregó el jugador en palabras publicadas por Récord.

América tiene la distinción de ser el club con más campeonatos de liga y poseer la plantilla más cara.

Espinosa, registrado con el número 22 ante la Liga MX, está en condiciones de debutar ante el Puebla, en lo que se vislumbra como la oportunidad ideal para que las Águilas regresen a zona de clasificación.