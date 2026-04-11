¿Qué debe pasar para que el América salga de los 8 primeros?

Enrique Gómez

Con solo 14 goles a favor, el América tiene la tercera peor ofensiva de la Liga MX. Sí, el equipo con la plantilla más valiosa de CONCACAF de acuerdo con Transfermarkt es una decepción que de alguna manera se mantiene entre los ocho primeros lugares de la Liga MX en plena recta final.

Pero, ¿seguirá en zona de ‘salvación’ después de enfrentar al Cruz Azul en esta Jornada 14? Bueno, es obvio que las Águilas tienen el potencial para ganarle en casa a cualquier equipo mexicano, pero, si llegan a fallar y se combinan algunos resultados, el equipo de André Jardine podría afrontar las últimas tres fechas de la fase regular del Clausura 2026 en los terrenos del fracaso.

¿Qué debe pasar para que el América termina la jornada fuera de los ocho primeros? Así el panorama:

Si empata

· Saldrá de los 8 primeros si Atlas gana y Tigres también

· También será desbancado si Necaxa gana y/o Alas y Tigres vencen

Si pierde

· Caerá fuera del top-8 si Atlas empata y Tigres gana

· También podría ser rebasado si pierde por 2 goles y Necaxa gana

· Si pierde por 2 goles, sí o sí bajará al 8° lugar

Si gana

· Se asegura entre los 8 primeros por una semana más

Este fin de semana, el Atlas enfrenta a Rayados, un equipo de alto potencial, pero que está en la 13° posición, mientras que Tigres recibe a las Chivas. Es decir, el club azulcrema podría recibir el ‘favor’ de su archirrival si éste impone su condición de líder y suma ante el equipo ‘felino’ como visitante. En tanto, el Necaxa enfrenta al Querétaro, por lo que a nadie sorprendería que sumara de a tres.

Cruz Azul es el sublíder del Clausura 2026 y aunque ser primer lugar no entrega un beneficio a la altura en la Liguilla, seguramente querrá finalizar el torneo en la cima; para eso será muy importante ganarle al América y de paso, ocasionarle una herida que podría ser fatal al término de la fase regular.