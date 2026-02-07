Que lo sepan todos, el América está de regreso y en zona de Liguilla

Enrique Gómez

Era cuestión de tiempo para que el América recuperara su poder en la Liga MX.

Los que pensaban que en este Clausura 2026 al fin vendría el declive de las Águilas estarán muy decepcionados, pues el equipo azulcrema acaba de dar un golpe de autoridad en la Jornada 5.

Victoria 1-0 del América sobre el Monterrey, gracias a un golazo de Alejandro Zendejas.

En un duelo entre clubes que a nadie sorprendería ver en una eventual final, el equipo azulcrema tuvo las mejores oportunidades y ganó merecidamente en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Segundo triunfo consecutivo para el conjunto de André Jardine, que tuvo un arranque incierto de torneo al pasar las tres primeras fechas del certamen sin anotar gol y por lo tanto, sin ganar. Todo se ve diferente ahora.

El único gol del encuentro fue a los 65 minutos, pero hizo que valiera todo el boleto de este encuentro.

Cuando el balón se alejaba de la cancha de Rayados, Jonathan dos Santos lo devolvió con un pase de primera cerca del medio sector. El balón le llegó justo a Alejandro Zendejas, quien desde la esquina del área recortó hacia adentro y con un zurdazo desde la línea de cal puso el salón pegado a primer poste.

Tremendo pase el de ‘Jona’, pero mejor definición la del ‘10’ azulcrema, quien le dio a los tres puntos a su equipo y lo catapultó, ahora sí, a zona de Liguilla, es decir, a los ocho primeros lugares de la tabla. Justamente, el desbancado fue el Monterrey, que, con todo y su gran plantilla, terminará la quinta fecha del Clausura 2026 fuera de la franja de clasificación con siete puntos, uno menos que el club capitalino.

América está de vuelta, aunque todavía muy lejos del líder Chivas, que lleva paso perfecto: 15 puntos.