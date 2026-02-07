América y Rayados, los candidatos 'desmantelados' de la Liga MX

Enrique Gómez

Hubo una clara fuga de talentos en la Liga MX para este 2026 y dos de los grandes afectados fueron justamente América y Rayados, rivales para esta Jornada 5 del futbol mexicano.

Pero ¿qué equipo tuvo las bajas más dolorosas? Bueno, América perdió a uno de sus capitanes, a su refuerzo bomba del torneo pasado y uno de sus delanteros, pero Monterrey se deshizo de una de las figuras más importantes que han llegado al balompié ‘azteca’, además de a su mejor goleador.

Aquí las pérdidas de ambos clubes para este Clausura 2026:

América

· Álvaro Fidalgo (mediocampista), capitán y referente del equipo

· Allan Saint-Maximin (extremo), fichaje ‘bomba’ del Apertura 2025

· Rodrigo Aguirre (delantero), uno de los hombres gol en el plantel

Rayados

· Sergio Ramos (defensa), capitán del equipo y gran figura internacional

· Germán Berterame (delantero), el mejor anotador del equipo en 2025

Los 7 'cracks' que dejaron la Liga MX para este 2026

Cinco fuertes bajas para todo el ecosistema del futbol mexicano, sin embargo, las pérdidas del América vaya que son recientes, pues mientras el francés ‘Maxi’ se fue hace una semana, Fidalgo se marchó terminando la jornada pasada y hace unas horas se hizo oficial la salida del ‘Búfalo’ a Tigres.

La buena noticia para el equipo ‘azulcrema’ es la recuperación de Henry Martín, que, aunque no hace gol desde el 18 de mayo, su regreso a la actividad se siente como todo un refuerzo para las Águilas. Ahora solo queda esperar que el yucateco pueda retomar el nivel a pesar de que ya tiene 33 años.

Pese a los planteles disminuidos y a que estas alturas ninguno de los dos equipos está entre los cinco primeros lugares, el duelo entre América y Rayados es de lo mejor que puede ofrecer el futbol mexicano, tanto que a nadie sorprendería ver a uno de estos clubes en la final del Clausura 2026.