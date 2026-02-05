Rodrigo Aguirre 'romperá los códigos' y firmará con Tigres

Enrique Gómez

Cada vez es menos común que un mismo futbolista juegue en Tigres y Rayados durante su carrera, pero Rodrgio Aguirre está listo para hacerlo, pues está a punto de convertirse en refuerzo del conjunto ‘felino’.

De acuerdo con la prensa local y con información del periodista César Luis Merlo, el ‘Búfalo’ ya está arreglado con Tigres y tan solo le falta aprobar los exámenes médicos para separarse oficialmente del América. El equipo de Nuevo León le ofreció un contrato por tres años y una mejora en su salario.

Inesperado movimiento en los últimos días del mercado de fichajes, pues, aunque Aguirre tiene una calidad comprobada en el futbol mexicano, no se esperaba que un jugador que hasta hace poco estaba defendiendo la camiseta del Monterrey fuera a jugar con el equipo archirrival para este Clausura 2026.

🚨Se destrabó la llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres.

*️⃣Deja el América de manera definitiva y en las próximas horas hará la revisión médica y firmará su contrato por 3 años. #TratoHecho pic.twitter.com/I6uE7mfynP — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 5, 2026

El uruguayo tiene 34 goles en la Liga MX y ocho de ellos los firmó con la camiseta de Rayados, club en el que estuvo desde el Apertura 2022 (después de su etapa con Necaxa) hasta el Clausura 2024 (antes de ser transferido al América) y al cual se enfrentará el 7 de marzo en el próximo clásico regio.

Aguirre hizo un total de 16 goles en todas las competencias con el América, pero el club ha aceptado venderlo a Tigres, que mostró mucha insistencia para hacerse con sus servicios, ante la posible salida de Nicolás Ibáñez (segunda o tercera opción para el técnico Guido Pizarro) a la MLS.

¿Cómo le irá al ‘Búfalo’ si se concreta su regreso a Nuevo León para jugar con el otro equipo del estado? El jugador de 31 años se ha consolidado como un atacante cumplidor y parece que cada vez se lesiona menos.