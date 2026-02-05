Publicación: viernes 6 de febrero de 2026

Enrique Gómez

Rodrigo Aguirre 'romperá los códigos' y firmará con Tigres

Hace mucho que un mismo futbolista no pasa por Rayados y Tigres

Cada vez es menos común que un mismo futbolista juegue en Tigres y Rayados durante su carrera, pero Rodrgio Aguirre está listo para hacerlo, pues está a punto de convertirse en refuerzo del conjunto ‘felino’.

De acuerdo con la prensa local y con información del periodista César Luis Merlo, el ‘Búfalo’ ya está arreglado con Tigres y tan solo le falta aprobar los exámenes médicos para separarse oficialmente del América. El equipo de Nuevo León le ofreció un contrato por tres años y una mejora en su salario.

Inesperado movimiento en los últimos días del mercado de fichajes, pues, aunque Aguirre tiene una calidad comprobada en el futbol mexicano, no se esperaba que un jugador que hasta hace poco estaba defendiendo la camiseta del Monterrey fuera a jugar con el equipo archirrival para este Clausura 2026.

El uruguayo tiene 34 goles en la Liga MX y ocho de ellos los firmó con la camiseta de Rayados, club en el que estuvo desde el Apertura 2022 (después de su etapa con Necaxa) hasta el Clausura 2024 (antes de ser transferido al América) y al cual se enfrentará el 7 de marzo en el próximo clásico regio.

Aguirre hizo un total de 16 goles en todas las competencias con el América, pero el club ha aceptado venderlo a Tigres, que mostró mucha insistencia para hacerse con sus servicios, ante la posible salida de Nicolás Ibáñez (segunda o tercera opción para el técnico Guido Pizarro) a la MLS.

¿Cómo le irá al ‘Búfalo’ si se concreta su regreso a Nuevo León para jugar con el otro equipo del estado? El jugador de 31 años se ha consolidado como un atacante cumplidor y parece que cada vez se lesiona menos.

Los 7 'cracks' que dejaron la Liga MX para este 2026

Allan Saint-Maximin, delantero francés | Con América en 2025, ahora con el Lens
Sergio Ramos, defensa español | Con Rayados en 2025, ahora sin equipo
James Rodríguez, mediocampista colombiano | Con León en 2025, ahora sin equipo
Germán Berterame, delantero mexicano | Con Rayados de 2022 a 2026, ahora en Inter Miami
Aaron Ramsey, delantero galés | Con Pumas en 2025, ahora sin equipo
‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano | Con Chivas de 2025 a 2025, ahora sin equipo
Álvaro Fidalgo, mediocampista español | Con América de 2021 a 2025, ahora en Betis

