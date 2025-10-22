¿Qué debe pasar para que Pumas salga de zona de play-in?

Enrique Gómez

Un partido más sin ganar y el destino alcanzará a los Pumas de Efraín Juárez en este Apertura 2025.

Con cuatro derrotas consecutivas y solo 14 puntos después de 13 fechas, el equipo universitario se ubica en el 10° lugar, la última casilla que se clasifica al play-in del futbol mexicano), sin embargo, solo tiene un punto más que el Atlético de San Luis (su rival para esta noche en el sur de la Ciudad de México) y que el Atlas, club que recibirá en casa al León con toda la intención de lograr un triunfo que lo acerque a salvar el torneo.

¿Qué necesita pasar para que Pumas salga de zona de play-in a falta de tres fechas para el final?

· Si pierde, le cederá el 10° lugar a su oponente el San Luis

· Si empata, abandonará el top-10 si el Atlas vence a León

Pumas sobrevivió al gol de Sergio Ramos y a la lesión de Macías En este punto, "no perder" ante Monterrey es buenísimo para Universidad

Claro que, si gana, podrá dejar esa presión de lado y hasta tendrá la oportunidad de alejar la línea de clasificación de los equipos que están en la pelea. De hecho, lo ‘normal’ sería que así lo hiciera, pues desde el 2021 no pierde en casa contra el equipo potosino; además, marcha mejor en la tabla que su rival y el otro perseguidor, Atlas, no da garantías y fácilmente cortó su racha de dos victorias seguidas.

Para esta Jornada 14 de media semana, los cuatro equipos ‘grandes’ iniciaron en puestos de avanzada, pero Universidad es el único que luce en mal estado, pues el América y el Cruz Azul siguen asediando la cima que ocupa el Toluca y resulta que Chivas es el equipo del momento, que busca su quinta victoria al hilo ante Querétaro y que ya la apunta a los puestos de clasificación directa.

Lo que es seguro es que Efraín Juárez regresará al banquillo tras sus dos partidos de suspensión, lo que no se sabe es si su presencia podrá ayudar al equipo en esta racha de un punto ganado en sus últimos cuatro juegos.