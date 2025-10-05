Temor en Pumas; Efraín Juárez pierde valor en el banquillo

Héctor Cantú

El proyecto de Efraín Juárez con Pumas ha quedado tambaleante y con miras al precipio luego de la derrota sufrida ante Chivas en la jornada 12 del torneo Apertura 2025.

Aunque el cuadro auriazul se mantiene en la décima posición de la tabla general, sitio que les llevaría a jugar el Play-In, hay un alto sentido de preocupación por las tres derrotas consecutivas que han empañado el trabajo de Efraín.

Ante las Chivas, los universitarios no pudieron mantener una ventaja conseguida y terminaron cayendo por 2-1 en un partido que estuvo entintado por la polémica.

Más allá de las ausencias a las que ha tenido que hacer frente, Pumas ha perdido sentido táctico sobre el terreno de juego y así quedó de manifiesto ante unas Chivas plagado de ausencias que ha recuperado el espíritu ganador.

El problema para Pumas es que en el horizonte se asoman partidos muy complicados pues en la jornada 13 enfrentarán a Monterrey en el Gigante de Acero y cerrará en las fechas 16 y 17 midiéndose ante Tijuana y Pumas.

Las tres victorias que ha conseguido el equipo de Ciudad Universitaria, no corresponden a una institución que es llamada una de las más importantes del futbol mexicano que, además, se reforzó de maravilla para este torneo.

Las indisciplinas, las constantes tarjetas amarillas y rojas dejan muy trastocado a un equipo que al inicio del torneo estaba llamado a pelear los primeros lugares de la Clasificación General.

Ahora vendrá el parón por fecha FIFA, tiempo que los universitarios intentarán aprovechar para trabajar a fondo para dar un cierre espectacular y lograr así el objetivo de pelear en la postemporada.