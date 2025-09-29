Pumas perdió el clásico, el estilo y a su entrenador para los próximos partidos

Enrique Gómez

La pasión mal encaminada puede llevarte a lugares desagradables: a la tribuna castigado, por ejemplo.

Efraín Juárez se perderá los próximos dos partidos por el espectáculo que dio en el Clásico Capitalino, donde insultó tan gravemente a los silbantes que le dieron más del mínimo de suspensión.

Por si no fuera suficiente perder por goleada (4-1) contra el América y perder el estilo en las bancas, Pumas también perderá a su entrenador para los partidos contra Chivas (local) y ante Monterrey (visitante), dos duelos clave y de alta dificultad para definir la posición del equipo de cara a la recta final del torneo. Sin Juárez en el banquillo, Universidad buscará dejar atrás su racha de dos derrotas seguidas.

¡Se va dos juegos!



Efraín Juárez no estará en el banquillo ante Chivas y tampoco podrá dirigir desde el terreno de juego ante Monterrey.



Nathan Silva, Carrasquilla y José Caicedo están a una amarilla de pagar un juego de suspensión. #Pumas pic.twitter.com/IdWzhMpYjF — Brian Sales (@Brian_BA9) September 30, 2025

¿Qué le dijo el entrenador mexicano al grupo de árbitros encabezado por César Ramos? Eso no se especificó, pero fue algo “ofensivo, insultante o humillante”, según el causal que emitió la Liga MX. Sin importar las palabras empleadas, su imagen gritando y confrontando los silbantes ha sido muy criticada.

Juárez, con su discurso rojo y escandaloso, llegó al banquillo universitario a mediados del torneo y para este Apertura 2025 tiene al equipo en 10° lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, uno más que el 11°, es decir, del puesto que encabeza la zona de eliminación total en el futbol mexicano.

¿Extrañará Pumas a su entrenador en los próximos dos partidos ante clubes mejor posicionados?