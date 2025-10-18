Pumas sobrevivió al gol de Sergio Ramos y a la lesión de Macías

Enrique Gómez

Si para Pumas ha resultado imposible ganar en el Estadio BBVA, el “no perder” es bastante positivo, sobre todo considerando que Universidad enfrentaba al poderoso Monterrey y cargaba con tres derrotas seguidas.

Empate 1-1 entre Rayados y el club capitalino, el cual incluyó un gol de penal de Sergio Ramos contra Keylor Navas, leyendas vivientes del Real Madrid que se encontraron en esta Jornada 13 de la Liga MX.

Pero la primera eventualidad del partido la dio José Juan Macías, quien salió por lesión a los 32 minutos. Y aunque se temió lo peor (y no es para menos después de que hace un par de años se rompió los ligamentos de la rodilla en su primer entrenamiento tras recuperarse justamente de una rotura de ligamentos en la otra pierna), los reportes preliminares indican que el problema no es tan grave.

Cosas que nunca creímos ver: Sergio Ramos anotándole gol a Keylor Navas en la Liga MX

Con la lesión de Guillermo Martínez, Pumas dejó a ‘JJ’ en punta y poco después de su salida, fue Alan Medina (quien llegó como refuerzo a mediados del torneo junto al mismo Macías) abrió el marcador.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el ‘Gigante de Acero’:

· 0-1 (43’): Tras rebotarle el balón a Sergio Ramos, Medina mandó una preciosa curva al ángulo

· 1-1 (45’+9): Penal cometido sobre Sergio Ramos y bien cobrado por el español hacia la derecha

Universidad ‘sobrevivió’ ante un rival contra el cual llevaba siete derrotas en sus últimos 10 partidos. De esta forma, detuvo su caída libre y llegó a 14 puntos en la Liga MX, una unidad sumamente importante, pues con eso supera por la mínima diferencia al 11° lugar y se mantiene en zona de play-in.

Rayados, en cambio, encadenó su segundo empate y terminará rezagándose en la lucha por el liderato con 27 puntos, 13 más que el club universitario.