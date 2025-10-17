Monterrey, ante su 'cliente favorito' para recuperar el liderato

Enrique Gómez

Si Pumas pierde un partido más, posiblemente sea desbancado de los 10 primeros lugares del torneo. O sea, podría afrontar las últimas cuatro fechas del torneo fuera de zona de play-in.

Y el mayor desafío es que el próximo rival es el Monterrey, equipo que marcha en tercer lugar del Apertura 2025 y que en esta Jornada 13 buscará recuperar el liderato que ostentó hace unas semanas. Y, por si no fuera suficiente el peso específico del rival, hay que recordar que Universidad nunca ha ganado en el Estadio BBVA de Nuevo León.

Así llegan ambos equipos a este duelo que inicia la recta final de la Liga MX: