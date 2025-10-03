El Atlas ganó 'tranquilo', algo que no pasaba desde hace 7 meses

Enrique Gómez

Primera vez que gana por dos goles en el torneo. Primera vez que hila victorias en la temporada. El Atlas logró algo que muy pocas veces consigue: un triunfo con tranquilidad.

Victoria 3-1 de los Rojinegros sobre los Bravos de Juárez, uno de los equipos revelación en este Apertura 2025 y que empezó dominando el encuentro, pero que terminó consumiéndose en el Estadio Jalisco.

El conjunto de Diego Cocca es el único que tiene más de 20 goles a favor y más de 20 en contra y en realidad, es el equipo que más anotaciones registra en sus partidos, la mayoría de ellas, en contra. Los ‘Zorros’ tienen gol, pero también, la peor defensa del Apertura 2025, por eso, están fuera del top-10.

Así fueron los goles de este partido, válido por la Jornada 12 de la Liga MX:

· 0-1 (3’): Óscar Estupiñán ganó la posición en el área y llegó justo para cabecear el centro

· 1-1 (31’): Penal bien cobrado por Uros Durdevic. Poderoso tiro hacia su derecho

· 2-1 (33’): Gran autopase de Sergio Hernández, buen centro y mejor cabezazo de Diego González

· 3-1 (64’): Golazo de Paulo Ramírez. Balón pegado a la base del poste desde la media

¡LO GAAAAANÓÓÓÓ LA FURIAAAA! 😍



-Quinto gol de Diego y Djuka en el torneo.



-Primera anotación de Paulo Ramírez en Liga MX.



-Segunda victoria consecutiva y en casa.



-Seis goles a favor en dos jornadas consecutivas.



Pégate a la victoria del Rojinegro con KolaLoka ❤️🖤 pic.twitter.com/C0yfqdeFld — Atlas FC (@AtlasFC) October 4, 2025

Ya son 21 goles a favor para los ‘Zorros’ (cuarto mejor ataque) y 27 en contra (la peor defensa, a falta de que juegue el Puebla). En cuanto a puntos, ya son 13 para el conjunto rojinegro, los mismos que el 10° lugar Pumas (última casilla que ofrece reclasificación), aunque con un juego más y peor diferencia.

¿Y Juárez? Con 18 puntos, se mantiene firmemente entre los 10 primeros lugares de la tabla e incluso a pesar de la derrota abultada, tiene una diferencia de goles positiva de +1 después de 12 jornadas.

Tras dos meses y medio sin ganar, el Atlas ya tiene dos victorias consecutivas en la Liga MX e hizo valer estos dos juegos al hilo como local. Sin embargo, vaya que tendrá un mayor reto la próxima fecha ante San Luis, último rival al que le había ganado por dos goles (el 2 de marzo) antes de esta noche.