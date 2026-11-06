Pumas llega vivo al clásico, pero ¿lo terminará liquidando el América?

Enrique Gómez

Vivo, pero al borde de la eliminación, es como Pumas se presenta a su partido más relevante.

Para el clásico capitalino de esta Jornada 16 de la Liga MX, el equipo universitario se encuentra e 10mo lugar con 20 puntos y a dos unidades de la zona de clasificación, por lo que si llega a perder en casa contra el América, seguramente estará matemáticamente eliminado de la competición y llegará muy deprimido y sin posibilidades para la última fecha del torneo regular.

Pero Universidad jamás se ha sentido víctima contra las Águilas y tras su victoria en la Liguilla durante el torneo pasado, el club auriazul busca un triunfo que lo catapulte hacia la fase final.

Así llegan ambos equipos para este clásico capitalino, válido por la penúltima fecha de la fase regular: