¿2026 será el primer año que América no gane un solo clásico?

Enrique Gómez

Así como lo ven, liderando el Apertura 2026, el América está muy cerca de una infamia histórica.

Por que sí, lo bueno de tener tres archirrivales es que siempre se puede rescatar el orgullo en algún partido, pero, ¿se imaginan que el América pasara todo el 2026 sin ganar un solo clásico?

Literalmente, una cosa así solo es “imaginable” porque jamás en la historia de los torneos cortos ha sucedido. Sin embargo, este 2026 podría darse por primera ocasión y este mismo fin de semana.

¿Qué deben hacer América, Chivas, Cruz Azul y Atlas para ser líderes? Tres grandes clubes y un caballo rojinegro apuntan al primer lugar en esta penúltima fecha

Y es que, contando los dos partidos en que enfrentó a Pumas en la Liguilla del torneo pasado, además de los dos encuentros de Liga MX que ya vivió contra Chivas y Cruz Azul en este año natural, resulta que las Águilas no han podido ganar ni un solo clásico hasta ahora.

El rendimiento de las Águilas en los clásicos para este año:

Clausura 2026

· Derrota 1-0, Chivas

· Derrota 1-0, Pumas

· Empate 1-1, Cruz Azul

· Empate 3-3, Pumas (Liguilla)

· Empate 3-3, Pumas (Liguilla)

Apertura 2026

· Derrota 4-3, Cruz Azul

· Empate 2-2, Chivas

· Enfrenta a Pumas en esta Jornada 16

Entonces, si las Águilas no vencen (y de paso eliminan a Universidad) firmarán un récord muy desagradable y sin precedentes, pues nunca antes en torneos cortos había pasado todo un año natural (enero a diciembre) sin victorias en sus clásicos, algo considerable, pues es el equipo que más clásicos tienen en el futbol mexicano y además, se trata del equipo más constante y ganador de todo el futbol mexicano.

Incluso en sus peores momentos históricos (en 2008 o en 2011), el América al menos tuvo el consuelo de ganar uno de sus clásicos, pero ahora está a un solo partido de escribir una historia que ni siquiera en sus verisiones más lametables tuvo que admitir.