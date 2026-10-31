Pumas ganó y revivió sus esperanzas de Liguilla

Hiram Marín

En un triunfo agónico que mantiene vivas sus esperanzas de Liguilla en el Apertura 2026, Pumas venció a domicilio 2-1 a Puebla, no sin antes sufrir sobremanera en el desarrollo del encuentro de la jornada 15.

El conjunto universitario se puso en ventaja al minuto 10 por conducto de Juninho Vieira, pero ‘La Franja’ reaccionó al 23’ con el empate de Omar Moreno.

La historia pudo cambiar antes del descanso cuando César "Chino" Huerta ejecutó un penal, pero erró su cobro desperdiciando la oportunidad del segundo tanto.

Cuando el encuentro agonizaba y el empate estaba casi decretado, Álvaro Angulo apareció al minuto 90’ para empujar el balón al fondo de la red y sellar una victoria dramática fuera de casa.

Con este resultado, la escuadra felina rescata tres puntos fundamentales que le permiten seguir con vida en la lucha por clasificar a la fase final del torneo.