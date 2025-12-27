Pumas ficha a Jordan Carrillo, jugador con pasado europeo

Redacción FOX Deportes

Otro joven jugador mexicano con pasado europeo llega a Pumas de cara al Clausura 2026.

Universidad hizo oficial la contratación de Jordan Carrillo, extremo izquierdo de 24 años que buscará dar el salto de calidad en uno de los equipos históricamente ‘grandes’ del futbol mexicano.

Proveniente de Santos Laguna, Carrillo estará cedido a préstamo durante el próximo año.

Pumas espera que con el cambio de club y bajo una mayor exigencia, el jugador pueda explotar sus mejores condiciones y se afiance como un futbolista importante, pues el torneo pasado apenas vio un partido como titular y solo jugó dos de los cinco últimos partidos del certamen con los ‘Guerreros’.

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛… pic.twitter.com/28cIRkEmMB — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

Segundo refuerzo confirmado de Pumas de cara al próximo certamen, después de lo que fue la incorporación de César Garza (proveniente del Dundee de Escocia). Tanto el regiomontano como el nacido en Sinaloa son jugadores mexicanos con gran proyección, pues hay que recordar que entre 2022 y 2023 Carrillo jugó 26 partidos con el Sporting de Gijón, club de la segunda división de España.

Universidad, equipo anclado en la media tabla durante todo el 2025, ratificó a Efraín Juárez como técnico para el Clausura 2026, por lo que será su deber hallar el mejor nivel de Carrillo, autor de tres goles en la Liga MX, el último de ellos el 30 de enero de 2024.