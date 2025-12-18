Pumas cierra fichaje 'europeo': César Garza vuelve a la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Mientras se habla de los dos deseos de año nuevo de Pumas, el equipo universitario ya hizo realidad su primer fichaje para el Clausura 2026, se trata de César Garza, jugador proveniente de la liga de Escocia.

Universidad anunció el fichaje del mediocampista de 20 años.

El Dundee FC le deseó suerte al joven mexicano.

Y Rayados informó que su canterano pasará al conjunto auriazul en calidad de préstamo para el 2026.

Garza, quien esta temporada jugó dos partidos de liga y tres de copa en el futbol escocés, tendrá la oportunidad de seguir creciendo como jugador en uno de los equipos ‘grandes’ del futbol mexicano.

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

Curiosamente, la contratación del futbolista que pertenece a Rayados sucede en medio de los rumores que ponen a Sebastián Córdova y Uriel Antuna (jugadores de Tigres, el rival de ciudad del Monterrey) en la órbita del equipo auriazul, el cual seguirá bajo el mando de Efraín Juárez para el próximo torneo.

Garza acumula 10 partidos de Liga MX en su carrera e incluso le anotó un gol a Santos Laguna en 2023.

Pumas debuta en el Clausura 2026 el 11 de enero contra Querétaro, será ahí cuando el mediocampista defensivo pueda ver sus primeros minutos de regreso en la Liga MX, luego de su año en Europa.