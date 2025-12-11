Tigres o Toluca, ¿quién llegará primero a la 'grandeza' del futbol mexicano?

Enrique Gómez

Nadie sabe cómo se creó el club de los ‘cuatro grandes’ y por qué parece estar cerrado por dentro como por fuera, pero el equipo que gane la final del Apertura 2025 podrá seguir pateando la puerta.

Y es que justamente Tigres y Toluca se enfrentan por el título del futbol mexicano. Es decir, los dos aspirantes más importantes para ser considerados ‘grandes’ de la Liga MX definirán al campeón.

La serie inicia esta noche en el ‘Volcán’ universitario. En el partido de ida, Tigres sabe que debe sacar una ventaja a como dé lugar si quiere hacerse dueño de las emociones y del ritmo en el encuentro de vuelta en el Estadio Nemesio Diez, inmueble donde el Toluca es intratable, más en Liguillas.

Así el panorama de los dos finalistas:

Tigres:

· Busca su noveno título, con lo cual empataría el historial del Cruz Azul

· Sería su segundo título en este lustro y el sexto en los últimos 10 años

· Superaría a Pumas (considerado ‘grande’) ya por dos títulos

· Es el séptimo club más popular de la Liga MX, según Mitofsky

Toluca:

· Busca su 12° título, con el cual igualaría el palmaré de las Chivas

· Empataría al América como el club con más títulos en torneos cortos (ocho)

· Podría convertirse en el quinto bicampeón en la historia de los torneos cortos

· Es el quinto club con más aficionados, según las últimas encuestas

Si la grandeza es una cuestión de popularidad, ambos equipos parecen acreditados, pues están dentro de los clubes con más afición de México; si es por títulos, el Toluca podría ponerse a la par del legendario palmarés del ‘Rebaño’, mientras que Tigres ya habría rebasado por mucho a Pumas y empataría al Cruz Azul, dos clubes considerados dentro de los ‘cuatro grandes’ junto con el América y el Guadalajara.

¿La Liga MX está lista para aceptar a un quinto grande? Aunque quizá nunca se acepte públicamente, Tigres y Toluca sí que son parte de los clubes más fuertes y exitosos del futbol mexicano.