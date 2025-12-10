Tigres y Toluca, la final más justa, pero la menos esperada

Enrique Gómez

Aunque Tigres y Toluca juntan 19 títulos de liga, nunca se había enfrentado en una final por el título.

El duelo por el campeonato del Apertura 2025 será por demás especial, pues se trata de una versión nunca antes vista en el futbol mexicano, además, clasificaron los dos mejores equipos de la fase regular y por si fuera poco, se trata del choque épico entre el mejor ataque de la Liga MX y la defensa más sólida del campeonato.

Partido por demás parejo (incluso en valor de plantilla), pero donde Tigres tiene una ligera ventaja: ganó el partido de la fase regular ante el equipo ‘felino’ y para nada se siente inferior al ‘Diablo’.

Así llegan ambos equipos para esta novedosa final del futbol mexicano: