Pumas está a un paso de quedarse sin Liguilla

Héctor Cantú

Los Pumas han desperdiciado una opción por demás valiosa de poder enfilarse a la Liguilla, luego de perder por la mínima diferencia ante Atlético San Luis, en partido disputado a media semana.

La derrota felina, la sexta del campeonato para el cuadro universitario, ha significado que el equipo caiga a la posición 12 de la clasificación general, siendo superado por Atlas y el miso Atlético San Luis que ganaron sus respectivos partidos.

Lo más preocupante, para el equipo donde juega Keylor Navas, es que el funcionamiento del equipo ha venido en decadencia en los últimos partidos, escenario que lo ha llevado a sumar seis partidos consecutivos sin victoria.

El cuadro felino hizo una apuesta por demás importante para conformar una plantilla bien equilibrada que pudiera competir por el título del certamen que está en disputa.

La realidad es que Pumas no tiene una delantera efectiva y el desorden en su defensa, los ha llevado a sufrir al menos un gol en los últimos 7 partidos disputados.

Anque matemáticamente Pumas tiene aún posibilidades de llegar a la liguilla de forma directa, el calendario presupone una dura prueba para ellos. León, Xolos y Cruz Azul no serán rivales a los que pueda derrotar fácilmente.