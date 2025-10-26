Pumas, en caída libre y en el peor momento

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM están a nada de completar un desastre en el torneo Clausura 2025 en caso de no lograr el boleto a la postemporada.

El empate a un tanto logrado el fin de semana pasado ante León, más allá de que les permitió sumar unidades, dejó al equipo de Efraún Juárez lejos de la zona de Playoffs.

A falta de dos jornadas por disputarse, el cuadro azul y oro acumula 15 puntos en igual número de partidos disputados. En caso de mantenerse esta tendencia, llegaría a 17 partidos, quedando prácticamente sin posibilidad de pelear por el título.

Matemáticamente los felinos aún pueden arañar uno de los boletos finales. No obstante, la racha negativa del equipo presagia un escenario fatídico hasta el final de la temporada.

En total son 7 partidos sin ganar los que acumula el cuadro de Efraín Juárez. Partidos en donde se han dejado valiosos puntos por errores puntuales como penales fallados, tarjetas rojas innecesarias, y falta de estructura táctica para cerrar los duelos cuando los tuvieron a su favor.

Ahora, Pumas tendrá que medirse a Xolos de Tijuana y Cruz Azul, dos equipos que pelean también por estar de manera directa en la Liguilla y que no permitirán que Pumas, en su afán de mejorar su posición, les pasen por encima.