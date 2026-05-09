Pumas, a un gol de perderlo todo contra el América

Redacción FOX Deportes

A pesar de haber firmado su primer liderato desde el 2015 y del gran torneo que dio, Pumas no puede confiarse, pues está a un solo gol de irse eliminado a la primera de cambio y por el América.

Universidad sacó un empate 3-3 del partido de ida en el Estadio Banorte, lo que significa que está a una igualada más, ahora como local, se alcanzar las semifinales; sin embargo, quedará eliminado si las Águilas (dueñas del plantel más valioso de CONCACAF) ganan en C.U. aunque sea por un gol.

Así llegan ambos equipos para este clásico capitalino en los cuartos de final del Clausura 2026: