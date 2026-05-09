El duelo 'a muerte' entre Pumas y su némesis América

EFE

Con Keylor Navas, uno de los mejores porteros del mundo en este siglo, Pumas recibirá al América en un partido a matar o morir en el Clausura 2026.

El duelo de vuelta de los cuartos de finales del campeonato será el de más expectativas en lo que va de año en México, entre dos rivales con una añeja rivalidad.

Pumas empató 3-3 el pasado domingo en casa de su rival y ahora tratará de aprovechar la condición de local y el hecho de haber terminado mejor que los azulcremas en la fase regular, lo cual le dará el paso a la semifinal, si la serie termina igualada.

Henry Martín, decepcionado por el recurso 'desleal' de Pumas "Sorprende que metas una queja para ganar por medios extraños", dijo el americanista

Con el paraguayo Robert Morales, el brasileño Junhino y el panameño Adalberto Carrasquilla como bujías de su ataque, los Pumas llegan al encuentro en un momento de elevada autoestima, luego de haber sido el mejor equipo en la primera etapa del campeonato, en la cual vencieron por 1-0 a América en la fecha 12.

Las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine se han levantado una y otra vez de lesiones de sus principales figuras y este domingo apostarán a hacer daño con el mundialista mexicano Henry Martín y el uruguayo Brian Rodríguez, de regreso tras una molestia muscular.

Aunque los Pumas del técnico Efraín Juárez solo necesitan empatar para acceder a la fase de los cuatro mejores, el duelo será de difícil pronóstico por el oficio de América, el equipo más ganador de la liga con sus principales figuras acostumbradas a disputar partidos cruciales.