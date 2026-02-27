Primera vez que Chivas se enfrenta a Toluca teniendo los mismos títulos

Enrique Gómez

Y pensar que alguna vez, Chivas tuvo siete campeonatos más que el Toluca…

Por primera vez en la historia, los ‘Diablos Rojos’ y el Guadalajara se enfrentarán teniendo la misma cantidad de títulos de la Liga MX. Sí, gracias al bicampeonato del 2025, el equipo mexiquense conquistó los dos títulos que le faltaban para emparejar el palmarés del conjunto tapatío, por lo que, a partir del 14 de diciembre, el Toluca se posicionó como el segundo club con más campeonatos, después del América.

Eso sí, el Toluca tardó muchísimo tiempo más en alcanzar los dos dígitos en cuanto a trofeos y mientras que la mayoría de sus títulos son ‘semestrales’, ante la Liga MX valen lo mismo que los anuales, por lo que es legítimo decir que el club ‘escarlata’ ya tiene los mismos títulos que el gigantesco equipo rojiblanco. Incluso, en trofeos de CONCACAF están empatados con dos galardones por lado.

CLUB PRIMER TÍTULO SÉPTIMO TÍTULO DÉCIMO TÍTULO 12° TÍTULO Guadalajara 1957 1965 Verano 1997 Clausura 2017 Toluca 1967 Apertura 2002 Bicentenario 2010 Apertura 2025

O sea, el ‘Rebaño’ conquistó su séptimo título dos años antes de que los ‘rojos’ ganaran el primero.

Es obligado aclarar que nueve de los 12 títulos de Chivas son anuales, mientras que el Toluca solo tiene dos en torneos largos (los otros 10 han sido conquistados desde que inició la era de torneos cortos en 1996). Quizá eso tenga un mayor valor moral, pero en el palmarés todos se contabilizan igual.

Y a pesar de haber tomado caminos tan distintos, este duelo por la Jornada 8 de la Liga MX marcará el primer enfrentamiento entre Chivas y Toluca con los mismos 12 campeonatos. Y, quien sabe, quizá esta sea también la última vez, pues el equipo rojiblanco está dando su mejor inicio de torneo en 15 años, por lo que su enorme afición sueña con acabar con los nueve años de sequía.

O claro, también puede ser que Toluca (invicto) gane el tricampeonato en mayo y rebase a Chivas.