La Liga MX 'vuelve a empezar' para esta Jornada 8

Enrique Gómez

Después de lo canónica que fue la Jornada 7 de la Liga MX, con Chivas perdiendo el invicto contra el escolta Cruz Azul y América recuperando la pólvora tras golear al Puebla, el Clausura 2026 continúa.

Y para la octava fecha, otra tremenda prueba de fuego para el equipo rojiblanco, pues visita al bicampeón Toluca, en un duelo donde a nadie sorprendería que hilara su segunda derrota consecutiva (pese a que sigue siendo líder del campeonato). Además, este fin de semana habrá un crossover de lujo entre las potencias capitalinas (La Máquina y las Águilas) contra las fuerzas regias: Monterrey y Tigres.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la Jornada 8 del futbol mexicano: