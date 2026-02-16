Tigres se viene abajo contra equipos de élite de la Liga MX

Héctor Cantú

Los Tigres sufrieron una dolorosa derrota ante Cruz Azul, en uno de los partidos más esperados de la jornada 6 del torneo Clausura 2026.

Los comandados por Guido Pizarro vieron finalizada su racha de cinco partidos consecutivos sin derrota y su segundo partido perdido en lo que va del campeonato luego de haber tropezado en la fecha 2 ante Pumas.

Cruz Azul resultó ser un gran sinodal para el cuadro de la Sultana del Norte en el partido 51 de Guido Pizarro al frente del cuadro amarillo, con el que ha sufrido, apenas, 9 descalabros.

La solidez del equipo felino ha quedado de manifiesto con los números de Pizarro, quien en la temporada regular pasada solo cayó en una ocasión.

No obstante, esta buena mano queda en duda cuando le toca enfrentarse a equipos de alta envergadura de la Liga MX. Desde que tomó el mando de los felinos, solamente ha perdido ante América, Cruz Azul, Toluca, Pumas en dos ocasiones y Xolos en una oportunidad.

Tigres, que macha en a segunda posición dentro de la clasificación en la Liga MX continuarán con su buen paso cuando se midan en casa ante Pachuca, para posteriormente enfrentarse a las Águilas del América.