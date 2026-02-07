Preocupación en América por Alejandro Zendejas rumbo al Clásico Nacional

Héctor Cantú

Las Águilas del América dieron un manotazo sobre la mesa, luego de vencer por la mínima diferencia a Rayados de Monterrey, una de las plantillas de mayor valor económico en la Liga MX.

El triunfo, además de catapultar al equipo emplumado a zona de Liguilla, también deja de manifiesto que los malos sabores de las primeras jornadas ha quedado atrás.

Alejandro Zendejas se convirtió en el jugador clave del partido luego de marcar el tanto de la victoria. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues Alejandro dejó la cancha con algunas molestias.

A reserva de que se le practiquen las pruebas médicas correspondientes, la preocupación del equipo emplumado radica en que la próxima jornada se medirán ante el Superlíder Chivas, que ha arrancado con paso perfecto este Clausura 2026.

Aunque André Jardine negó que se tratara de un tema muscular y su cambio obedeció meramente a cansancio, será hasta inicios de la semana siguiente cuando se conozca si Zendejas llegará en plena forma al Clásico Nacional.

Alejandro Zendejas: El 'Rey Águila'

Alejandro Zendejas es uno de los activos más importante de las Águilas luego de haber colaborado con 5 goles y 3 asistencias en el semestre pasado.

A Chivas, vestido con la camiseta del América, le ha marcado en cinco ocasiones, por lo que una posible ausencia sería un duro golpe para el equipo de la capital mexicana.