América les dice adiós a Álvaro Fidalgo y a Alain Saint-Maximin

El América vivió un día de contrastes tras su victoria 2-0 sobre Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026, ya que al mismo tiempo se confirmaron movimientos importantes en su plantel.

El mediocampista español Álvaro Fidalgo no fue convocado para el encuentro y su etapa con las Águilas está cerca de concluir. El jugador se encuentra en negociaciones avanzadas para continuar su carrera en el futbol europeo. Por ello, el club y el cuerpo técnico optaron por no considerarlo más en la competencia.

En el mismo contexto se dio la salida del francés Allan Saint-Maximin, cuya etapa en Coapa fue breve. El club informó que el jugador no continuaría en la institución, luego de que el propio futbolista manifestara su decisión de dar un paso al costado. La situación estuvo marcada por temas personales y extradeportivos que influyeron en su salida anticipada. América agradeció su profesionalismo durante el tiempo que formó parte del plantel.

Ambas bajas obedecen a razones distintas y fueron aclaradas por el cuerpo técnico tras el encuentro ante Necaxa. En el caso de Fidalgo, la directiva entendió su deseo de emigrar y facilitó el proceso, priorizando el proyecto deportivo del jugador.

En cuanto a Saint-Maximin, la decisión se tomó de manera consensuada ante la imposibilidad de darle continuidad. Así, el club comenzó a reordenar su plantilla de cara al resto del torneo.

Como respuesta inmediata, América concretó la llegada del brasileño Raphael Veiga, procedente del Palmeiras. El mediocampista arribó como refuerzo estelar para fortalecer la zona creativa del equipo y asumir un rol protagónico en el armado ofensivo. Veiga llega con experiencia internacional y la confianza del cuerpo técnico. Su incorporación busca compensar la salida de Fidalgo y elevar el nivel competitivo del plantel.

En conferencia posterior al partido, André Jardine explicó que el club aún analiza la posibilidad de sumar un refuerzo más. El técnico señaló que todo dependerá de los espacios disponibles en el registro y de las condiciones del mercado. Jardine subrayó que las decisiones se toman pensando en el equilibrio del grupo y el rendimiento colectivo. Con estos ajustes, América apunta a consolidarse nuevamente como protagonista del torneo.