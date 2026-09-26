¿Por qué solo la Liga MX no se detuvo este fin de semana?

Enrique Gómez

Mientras que las grandes ligas del mundo (y las no tan grandes) detuvieron su actividad por dos jornadas, la Liga MX se siente tan cotizada que no puede darse el lujo de parar por tanto tiempo.

Por eso, la Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará el mismo fin de semana en que la Selección Mexicana inicia la era de Rafael Márquez como entrenador. Como si se tratara de un partido más de la cartelera del sábado, el equipo ‘azteca’ saltará a la cancha en Baltimore en medio de la actividad del torneo.

¿Por qué la Liga MX sigue su curso en pleno fin de semana de Fecha FIFA?

1. La FIFA aprobó que la ventana internacional de septiembre y octubre se juntaran

2. Pero el torneo mexicano ya está muy apretado con tantos compromisos internacionales

3. Si el torneo se detuviera dos semanas, debería haber más partidos en martes o miércoles

4. Intereses comerciales: un partido en fin de semana genera más que uno en fecha doble

5. En un formato de torneos cortos, cada certamen debe iniciar y finalizar en un semestre

La Liga MX sí se detendrá, pero solo durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre. Es decir, a diferencia de ligas como la española (donde Javier Aguirre dispondrá de casi tres semanas de trabajo con el Valencia antes de debutar el 11 de octubre), la pausa en México será breve.

Como resultado, varios equipos de la Liga MX jugarán sin sus seleccionados en la Jornada 10. Nadie se queja porque los dueños aprobaron esta decisión bajo la idea de completar el calendario en tiempo y forma, atender los compromisos de la Leagues Cup y reducir al máximo las fechas dobles para así tener más partidos en fin de semana.

En consecuencia, el México-Colombia se jugará después del Cruz Azul-Toluca y del Chivas-Querétaro (empalmados) y antes del Santos-Pachuca y Tigres-Puebla (también empalmados).

La Liga MX vive en una realidad alterna, una donde no hay ascenso ni descenso y en la cual la Selección y los clubes pueden coexistir en un mismo fin de semana, para mayor placer y ganancia.