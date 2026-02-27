¿Por qué nadie ve como favorito al líder Chivas contra el Toluca?

Enrique Gómez

Siempre que se enfrentan el campeón de la Liga MX contra el líder actual, hay un atractivo natural, pero si a eso le sumamos que los dos implicados son nada menos que Toluca y Chivas (los equipos que comparten el segundo lugar en cuanto a campeonatos del futbol mexicano), la cosa se pone mejor.

Para la Jornada 8 del Clausura 2026, el Guadalajara expone su liderato frente al mejor club del año pasado, por lo que hay una amenaza latente de que, tras perder su primer partido en el torneo la fecha pasada, pueda encajar su segundo descalabro del año en el ‘Infierno’.

Así llegan ambos equipos a este duelo entre clubes que comparten 12 títulos de liga: