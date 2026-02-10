Por alguna razón, América fichó a Thiago Espinosa de último minuto

Enrique Gómez

¿Califica como compra de pánico? Sobre la hora, el América sumó otro refuerzo para el Clausura 2026. Se trata del cuarto fichaje internacional de las Águilas para este torneo que ya lleva cinco jornadas.

Thiago Espinosa, mediocampista uruguayo de 21 años, es, oficialmente, el último refuerzo de las Águilas para este mercado de invierno, donde el club azulcrema se llenó a futbolistas sudamericanos.

Aunque los registros de jugadores cerraron en la noche del 9 de febrero, el anuncio oficial de Espinosa como nuevo jugador del equipo ‘más grande’ del futbol mexicano se dio hasta este día. Aun así, su ficha todavía no aparece en la página de la Liga MX, por lo que no está habilitado para jugar.

¡Bienvenido al Club América, Thiago! 🦅

Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo.#ThiagoEsÁguila pic.twitter.com/XucEqRyHmF — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

Quien sí aparece en la nómina avalada por el futbol mexicano es Vinícius Moreira, quien concretó su fichaje con las Águilas justamente en el último día de transferencias. Es decir, podrá ver minutos ante el Olimpia por la Copa de Campeones de CONCACAF y el fin de semana, el clásico contra las Chivas.

En lo que respecta a Espinosa, la joven promesa dejó la disciplina del Racing Club de Montevideo (66 partidos y cuatro goles desde 2024 a la fecha) en calidad de préstamo por un año, con opción a compra.

¿Podrá Thiago hacerse un lugar en el equipo de André Jardine? El uruguayo puede desempañarse por toda la banda izquierda, misma que está en dominio de Cristian Borha en defensa y de Jonathan Rodríguez al ataque.